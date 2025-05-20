Джилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с пожилыми

Супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет The New York Post со ссылкой на сотрудника минюста США.

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Авторы материала утверждают, что Джилл знала о проблемах со здоровьем Джо Байдена, однако все равно настояла на том, чтобы тот принял участие в президентских выборах.

Отмечается, что Байден мог болеть еще с начала своего президентского срока в 2021 году, но, возможно, не знал о заболевании.

— Я хочу знать, как Джилл Байден пропустила метастатический рак пятой стадии (у своего супруга, — прим. «ВМ»). Или это очередное сокрытие?, — цитирует сына американского президента Дональда Трампа-младшего NYP.

О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у него выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. В настоящее время он совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (5-я группа), при этом метастазы распространились на костную ткань.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, есть ли у экс-президента США шансы справиться с недугом и какую методику могут использовать для его лечения.