Эксперт: Украина испортит отношения США и ЕС

Политолог Иван Мезюхо заявил, что разногласия по украинскому кризису могут привести к охлаждению отношений между США и ЕС в целом. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

По мнению Мезюхо, на фоне последних событий вокруг Украины возникла редкая для западной политики ситуация. Политолог назвал это «разбалансировкой сил и отношений» внутри западного блока.

«Расхождение Евросоюза и США в отношении украинского урегулирования может привести к дальнейшему охлаждению контактов между Вашингтоном и Европой», - считает Мезюхо.

Он добавил, что Британия и ЕС смогут оказывать военную поддержку Украине еще некоторое время, но заменить для Киева американскую помощь им не удастся. По мнению политолога, ресурсов Европы хватит на максимум год поддержки Украины.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Оба лидеры позитивно оценили беседу. Президенты обсуждали не только Украину, но и состояние отношений РФ и США, они высказались за их дальнейшую нормализацию.

Как сообщило издание Axios, после этих переговоров европейские лидеры спросили Трампа о возможности введения санкций США против России, однако Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей. Издание подчеркивало, что почтительное отношение Трампа к Путину «ошеломило» европейских лидеров. По данным осведомленных источников Axios, президент США создал у европейских политиков впечатление, что он близок к полному отстранению от украинского кризиса.