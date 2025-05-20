Пока вы не уснули: нападение сирийских боевиков на военных РФ и угроза Зеленского

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Путин рассказал Трампу о предотвращенном теракте на Красной площади

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему о предотвращенном теракте в районе Кремля и Красной площади.

Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

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На российских военных напали сирийские боевики

Сирийские боевики начали перестрелку с российскими военнослужащими в окрестностях авиабазы Хмеймим. Соответствующие кадры публикует арабоязычный Telegram-канал NAYA.

«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — говорится в публикации.

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Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

В ходе телефонного звонка президент России Владимир Путин подтвердил американскому коллеге Дональду Трампу нацеленность Москвы на мирное урегулирование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом России Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — отметил дипломат.

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Китай начал сокращать инвестиции в Россию

© Zuma\TAСС

Развивающееся партнерство Москвы и Пекина не отражается на активности китайских инвесторов, напротив, в последние три года вложения в российские проекты сократились в три раза. К такому выводу пришли в Институте развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT).

По их оценке, в 2011-2018 годах в среднем Китай инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов в год, однако в 2022-2023 годах эта сумма упала до 400 миллионов.

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Надежда Савченко записала видеообращение после сообщений о своей гибели

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла слухи о своей гибели в зоне боевых действий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

щая опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором стоит у цветущего куста. «Хочу всем сообщить: я жива. И жить буду всем врагам назло, как живет наша Украина. Надежда — не умирает. До встречи», — написала Савченко.

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Захарова призвала Париж отреагировать на обвинения Дурова

Париж должен дать разъяснения в связи с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о просьбе руководителя Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернера повлиять на выборы в Румынии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Бастрыкин выкрикнул лозунг «Россия будет свободной!»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин пошутил на тему миграции на дискуссионной сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».

Это произошло во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

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Зеленский выступил с угрозой в адрес России

В адрес России «должны быть жесткие последствия», если Москва продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта.

Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

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Стало известно о пропавших после теракта в «Крокусе» людях

После террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» три человека числятся пропавшими без вести. Об этом в рамках XIII Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

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Самый большой в мире айсберг начал распадаться на тысячи фрагментов

Спутник NASA зафиксировал, что крупнейший в мире айсберг A23a начал разрушаться на тысячи ледяных фрагментов. Он откололся от шельфового ледника в 1986 году, но сел на мель и оставался на месте почти четыре десятилетия, передает Livescience.com.

В январе 2023 года айсберг «вырвался на свободу», но в начале 2024 года снова застрял в океанском вихре. В январе 2024 года стало ясно, что он направляется к острову Южная Георгия, где вновь сел на мель.

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