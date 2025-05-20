Премьер Великобритании прокомментировал эскалацию в секторе Газа

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в ужасе от последней эскалации войны в секторе Газа со стороны Израиля и требует прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что Лондон вновь повторяет свои возражения против строительства поселений на Западном берегу Иордана, а также требование о массовом увеличении гуманитарной помощи Газе.

Стармер назвал решение Иерусалима допустить в сектор минимальное количество продовольствия абсолютно неадекватным.

По мнению премьера, необходимо скоординировать действия, потому что этот конфликт продолжается слишком долго.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит палестинскому движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».