Свадьба с кузиной привела к смерти жениха

Жених скоропостижно скончался в Индии прямо во время свадебной церемонии. Примечательно, что невеста приходилась ему двоюродной сестрой.

25-летний Правин совершил традиционный ритуал завязывания ожерелья, символизирующий начало брачного союза, и упал на землю на глазах невесты, семьи и друзей. У него случился сердечный приступ.

Трагический инцидент произошел в городе Джамханди, штат Карнатака. По словам очевидцев, Правин пожаловался на боль в груди и через несколько секунд потерял сознание.

Родители жениха срочно доставили его в ближайшую больницу. Но врачи по прибытии констатировали его смерть. Тело отправили на вскрытие, сообщает Navbharat Live.

20-летняя невеста внезапно умерла в день свадьбы

Медицинские работники Индии уже давно указывают на рост количества сердечных заболеваний среди молодежи. Так, в феврале 23-летняя девушка упала в обморок и скончалась во время танца на свадебной церемонии в Мадхья-Прадеше. За несколько недель до этого 14-летний школьник из штата Уттар-Прадеш умер от остановки сердца во время тренировки перед спортивным мероприятием.

В 2024 году житель Индии скончался перед свадьбой во время операции, призванной улучшить улыбку. Мужчине проводили гингивопластику восстановление объема десен. Прямо во время процедуры он потерял сознание и впоследствии умер. По словам родственников, причиной смерти могла стать слишком большая доза анестезии.