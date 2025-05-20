Турецкий эксперт рассказал о слабых переговорных позициях Киева

Турецкий политолог Энгин Озер заявил, что украинские власти начали склоняться к диалогу, так как переговорные позиции Киева серьезно ослаблены. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Евразия.Эксперт».

По мнению Озера, на переговорах в 2022 году Россия сделала Украине наиболее выгодное предложение за весь конфликт. Эксперт считает, что второго такого шанса у Киева уже не будет.

Турецкий политолог отметил, что с тех пор под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона Владимир Зеленский отказался от переговоров с руководством РФ и даже запретил их официально. Однако ВСУ продолжили терять позиции, а также живую силу и технику. В то же время Украина несет демографические потери - миллионы жителей покинули страну.

Озер назвал несколько основных причин, подталкивающих Киев к диалогу с Москвой. В первую очередь речь идет о провале атак ВСУ на курском направлении.

«Более того, фронт продолжает сыпаться каждый день, особенно на линии соприкосновения с российскими войсками», - подчеркнул политолог.

Среди других причин Озер указал приход к власти в США Дональда Трампа и усталость украинского общества. Дальнейшее затягивание конфликта приведет Украину к ещё большим потерям без каких-либо реальных перспектив на успех, заключил политолог.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. В ходе переговоров стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Российская сторона «приняла это к сведению».

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Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».