Трамп попросил Путина сделать Украине «заманчивое» предложение

Президент США Дональд Трамп попросил главу России Владимира Путина предложить Украине «что-то, с чем она может согласиться». Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. По итогам беседы Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Путин подчеркивал, что обе стороны должны проявить «максимум стремления к миру» и найти компромиссы, которые устроили бы всех. Президент РФ отметил, что главное для России - устранить первопричины кризиса. Трамп заявил, что переговоры РФ и Украины начнутся «немедленно». Он отметил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо». Также Трамп указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.

После завершения разговора с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. На линии также были главы Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Трамп сообщил участникам беседы, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. По словам собеседника Axios, за этим заявлением последовало «несколько секунд озадаченного молчания» - Зеленский указал, что переговоры уже начались на прошлой неделе, но Трамп «не ответил напрямую» на это уточнение.

Генсек НАТО оценил разговор Путина и Трампа

Европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, спросили о возможности введения санкций США против России, но Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей. Он, подчеркнул, что Путин, по его мнению, хочет заключить сделку. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти Россия.

Трамп ответил, что Путин представит меморандум со своими условиями прекращения огня и окончания конфликта. Как утверждает источник Axios, Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое будет немедленно отклонено.