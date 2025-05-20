Писториус обвинил Россию в нежелании прекращать огонь на Украине

Министр иностранных дел Германии Борис Писториус после беседы российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обвинил Москву в нежелании прекращать огонь на Украине.

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Его слова приводит n-tv.

«Вчерашний разговор еще раз подтвердил, что заявления с российской стороны делаются, но доказательств заявленных намерений пока нет», — сказал Писториус.

По его утверждению, президент Путин якобы не готов идти на уступки и тянет время. Никакого прекращения огня пока не видно, посетовал министр. Он считает, российский лидер «не очень серьезно заинтересован в мире, в прекращении огня, по крайней мере, на условиях, приемлемых для других».

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом.