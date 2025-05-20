Власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США

Основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд во Франции на переговоры с инвестиционными фондами, пишет Politico.

По данным издания, прокуратура Парижа приняла это решение 12 мая, передает РИА «Новости».

В сообщении прокуратуры отмечалось, что поездка не показалась необходимой или оправданной. Дуров обращался к французским властям с просьбой разрешить выезд именно для переговоров по инвестициям.

Официальные представители прокуратуры отказались комментировать дополнительные детали решения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера. Спецпосланник Трампа назвал смелым отказ Дурова повлиять на выборы в Румынии.