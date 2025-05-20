Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом настаивали на участии европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Мерц предложил провести многостороннюю встречу с участием «всех сторон», включая США и ЕС. Мелони заявила, что «кто-то должен быть судьей», подчеркнув необходимость международного посредничества. Трамп же выступил за двусторонний формат переговоров между Россией и Украиной без внешнего вмешательства.

«США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры», — заявили Мелони и Мерц.

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Также Axios сообщал, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что США не намерены вводить санкции против России. Как сообщили источники, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными». Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после его телефонного разговора с Путиным, напоминает портал.