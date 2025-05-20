Обзор иноСМИ: Байден снова в центре скандала, ЕС сокращает дипмиссии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Новые скандалы вокруг Байдена

Американские демократы пытаются «перевернуть страницу» Джо Байдена, но непрекращающиеся обсуждения когнитивных способностях бывшего президента во время его работы в Белом доме становятся как серьезным отвлекающим фактором, так и лакмусовой бумажкой для лидеров партии, пишет The Wall Street Journal. Байден вернулся в общенациональную политическую дискуссию США на прошедших выходных, когда стало известно о диагностированном у него раке. Кроме того, недавно были опубликованы аудиозаписи его «неловкого» интервью от октября 2023 года.

Все это возобновило дебаты о «когнитивном упадке» Байдена на посту президента. Именно эти дебаты привели к расколу в Демократической партии: некоторые демократы поддержали Байдена, а другие жаловались, что помощники скрывали его проблемы достаточно долго, чтобы помешать проведению праймериз для поиска более сильного кандидата на выборы. Продолжающиеся разоблачения умственных способностей Байдена привели к неловким вопросам для потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года. Как отмечает WSJ, члены и сторонники партии возмущены, что ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы его когнитивные способности не обсуждались публично до окончания президентских выборов. Опрошенные WSJ демократы считают, что люди, защищавшие Байдена, должны «заплатить за это».

Индия и США обсуждают многоэтапную сделку

Индия обсуждает торговую сделку с США, состоящую из трех этапов, и рассчитывает достичь временного соглашения к июлю, когда должны вступить в силу пошлины президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Нью-Дели, знакомых с ситуацией. Временное соглашение, вероятно, будет охватывать такие области, как доступ на рынок для промышленных товаров, некоторых сельскохозяйственных продуктов и устранение некоторых нетарифных барьеров, таких как требования к контролю качества, сообщили собеседники Bloomberg.

Переговоры все еще продолжаются, и пока не ясно, согласилась ли администрация Трампа на трехэтапный процесс. Министр торговли Индии Пиюш Гоял сейчас находится в Вашингтоне с четырехдневным визитом для продвижения переговоров. Второй этап индийско-американской сделки может представлять собой более широкое и подробное соглашение, которое будет заключено к сентябрю-ноябрю. По словам индийских чиновников, финальной частью сделки, скорее всего, станет всеобъемлющее соглашение, которое будет заключено после одобрения Конгресса США. Произойдет это, возможно, только в 2026 году. Хотя индийские чиновники говорят, что переговоры идут по плану, в последние дни появились признаки напряженности. Власти Индии, похоже, заняли более жесткую позицию на переговорах, пригрозив на прошлой неделе ответными пошлинами на товары США.

В ЕС запланировали ограничить соцсети для детей

Евросоюз стремится стать мировым лидером по защите детей от вредного влияния социальных сетей, пишет Politico. Греция предложила установить в ЕС возраст «цифровой зрелости» - детям, не достигшим этого возраста, потребуется согласие родителей, чтобы пользоваться соцсетями. Инициатива уже получила поддержку Франции и Испании.

Вопрос влияния соцсетей на детей и подростков привлек повышенное внимание во всем мире после того, как Австралия установила минимальный возраст в 16 лет для регистрации в некоторых социальных сетях. Как следует из документа, полученного Politico, страны ЕС хотят, чтобы Брюссель пошел еще дальше и установил общеевропейский возраст «цифровой зрелости». Это означает, что дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений. Цифровые министры ЕС обсудят эту идею на встрече в начале июня. Президент Франции Эммануэль Макрон намекал, что возраст «цифровой зрелости» в ЕС могут установить на отметке в 15 лет. Проверку возраста предлагается проводить на уровне устройств, против чего, скорее всего, будут возражать такие компании, как Apple и Google.

«Российско-китайское наступление в Арктике»

Прошедшее весной 2025 года 14-е заседание Арктического совета ознаменовало завершение срока председательства Норвегии и передачу этой эстафеты Дании. С 2022 года на фоне украинского кризиса прогресс Арктического совета как эффективного форума регионального управления был существенно затруднен, пишет The Indian Express. Учитывая характер форума, основанного на модели единогласного консенсуса, решение западных стран свести взаимодействие с Россией к минимуму поставило под угрозу эффективность совета. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО обострило напряженность внутри группы.

В настоящее время в Арктический совет входят семь государств-членов НАТО и Россия. Учитывая российскую чувствительность к НАТО, шанс на эффективную работу группы становится все более призрачным. Заявление президента США Дональда Трампа о стремлении контролировать территорию Гренландии еще больше осложнило ситуацию, подчеркивает The Indian Express. Интересы США в регионе не ограничиваются вопросами безопасности, но также остаются привязанными к огромным природным ресурсам Арктики. Китайские амбиции в Арктике также возросли: российско-китайское военно-морское сотрудничество в регионе открыло «новое стратегическое измерение». А таяние арктических льдов открыло новые пути для расширения сетей судоходных маршрутов. Учитывая обостряющуюся стратегическую гонку за критически важные минералы и редкоземельные элементы, Арктика, вероятно, станет еще более важной территорией, подчеркивается в статье.

«Евросоюз сокращает дипломатов»

Дипломатическое ведомство ЕС готовится сократить около десяти иностранных делегаций и примерно сотню сотрудников в разных странах на фоне сокращения бюджета и масштабных перестановок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планами ЕС, и разработанный в Брюсселе документ. Главный дипломат ЕС Кая Каллас представила план реорганизации Европейской службы внешних связей (EEAS) высшим должностным лицам Еврокомиссии на прошлой неделе. Она получила от них зеленый свет на реорганизацию, которая займет следующие два года.

По словам одного из чиновников, сокращаемые делегации, находятся в странах, в которых ЕС «больше не чувствует сильной заинтересованности». Это, в частности, касается Белоруссии и Лесото. Приоритеты блока смещаются от помощи развитию к достижению стратегических целей - обеспечению соблюдения санкций против России или оборонному партнерству. Хотя EEAS не планирует официально закрывать ни одну из своих 144 иностранных делегаций, около десяти из них будут сокращены до основного персонала (посол и один-два помощника), а местные сотрудники будут постепенно уволены. При этом делегации в странах, имеющих решающее значение для санкций (к примеру в странах, предоставляющих флаги судам «теневого флота» РФ), делегации могут быть увеличены.