Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter) высмеял фотографию, которую глава киевского режима Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях.

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На выложенном в Сети фото Зеленский сидит в очках и отрешенно смотрит на телефон.

«Образ "задумчивого диктатора" в Киеве в моде», — с иронией отметил автор публикации.

Газета Daily Mail (DM) писала, что британские интернет-пользователи высмеяли Зеленского из-за снимка, где он надел штаны задом наперед.

Зеленский выступил с угрозой в адрес России

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов Российской Федерации.