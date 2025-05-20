200 тысяч украинцев могут быть депортированы из США

Администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования вывоза и возвращения на родину около 700 тыс. украинских и гаитянских мигрантов, имеющих временный защищённый статус.

Об этом пишет The Wasington Post.

«В документах, рассмотренных (газетой. — RT), говорится, что более 200 тыс. украинцев и 500 тыс. гаитян могут быть частью процесса добровольного выезда», — пишет издание.

Уточняется, что администрация бывшего президента США Джо Байдена впервые предоставила временный защищённый статус гражданам Украины в 2022 году после начала конфликта с Россией.

Гаитяне пользуются этим статусом с 2010 года, когда их страну поразило разрушительное землетрясение, и впоследствии он неоднократно продлевался из-за продолжающихся проблем с безопасностью и нестабильности в регионе.

Ранее сообщалось, в США запросили помощь 20 тысяч бойцов Нацгвардии для депортации нелегалов.