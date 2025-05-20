Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук прокомментировал «меморандум мира», работу над которым ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин. По мнению Пинчука, такой документ мог бы включать пункт о «прекращении существования» Украины.

По итогам телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Путин подчеркнул, что обе стороны должны проявить «максимум стремления к миру» и найти компромиссы, которые устроили бы всех. Президент РФ отметил, что главное для России - устранить первопричины кризиса.

Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

Пинчук отнес к первопричинам конфликта стремление Украины в НАТО, создающее угрозу для безопасности России. Автор статьи подчеркнул, что Киев снова должен вернуться к нейтральному статусу, которого придерживался с 1991 года. Еще одной важной целью РФ Пинчук назвал «устранение нацистской идеологии на Украине» вкупе с защитой прав русскоязычного населения.

«Меморандум этот должен выглядеть очень просто - это уведомление в ООН о прекращении существования государства под названием Украина», - заявил Пинчук.

По его мнению, к этому документу должен прилагаться план «в режиме так называемой ликвидационной комиссии».