Стало известно, когда Байден мог заболеть раком

Бывший президент США Джо Байден мог заболеть раком простаты еще в период своего пребывания на посту главы государства, но скрыть эту информацию от общественности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на мнение врачей и экспертов.

По данным издания, критики Байдена интерпретируют заявление его представителей об "агрессивной форме" рака как косвенное подтверждение того, что заболевание могло развиться еще в период его президентства. Онколог и профессор Пенсильванского университета Иезекииль Эмануэль отметил, что такая форма рака "не возникает мгновенно", и с уверенностью заявил, что болезнь присутствовала у Байдена еще во время его пребывания на посту президента. При этом он уточнил: "Я не утверждаю, что был какой-то заговор. Знал ли он сам об этом или нет - я не знаю, они не знают. Но факт остается фактом: рак уже был".

Как отмечает издание, в последнем отчете о состоянии здоровья Байдена, опубликованном в феврале 2024 года, утверждалось, что президент здоров и не имеет проблем с предстательной железой. По мнению некоторыхэкспертов, тщательное обследование должно было выявить рак на том этапе. Это дало повод критикам Байдена обвинить его команду в умышленном сокрытии диагноза, пишет WP.

Ранее офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Президент США Дональд Трамп также намекнул на возможное сокрытие информации.