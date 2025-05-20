Науседа: Балтийское море стало ареной сражения России и Эстонии

Акватория Балтийского моря якобы стала ареной сражения России и Эстонии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Žinių radijas.

По словам Науседы, Москва и Таллин якобы осуществляют различные боевые действия в Балтийском море.

«Балтийское море становится своеобразной ареной сражений, и есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно», — отметил он.

Литовский президент добавил, что сейчас Прибалтика работает над изменением маршрутов своих судов таким образом, чтобы они не проходили через территориальные воды России.

Науседа считает, что антироссийские санкции ЕС сыграют ключевую роль в решении данного вопроса.

Гитанас Науседа до этого заявил о готовности Европы продолжать санкционную политику против Москвы.