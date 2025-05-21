В США пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является победой главы российского государства, пишет The New Tork Times (NYT).

«После телефонного разговора с Путиным в понедельник президент Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, фактически окончательно отказавшись от своего предыдущего обещания быстро положить конец конфликту», — поделился своей точкой зрения автор публикации, назвав при этом состоявшийся между двумя лидерами разговор успехом для президента России.

По мнению обозревателя издания, твердая позиция Путина по прекращению боевых действий выдержала давление не только со стороны Украины и Европейского союза, но и со стороны Соединенных Штатов.

Телефонный разговор Президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа состоялся вечером 19 мая. Беседа длилась более двух часов.

Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

По ее результатам, как заявил хозяин Белого дома, стороны договорились, что Российская Федерация и Украина немедленно приступят к переговорному процессу о прекращении боевых действий, параметры соглашения будут определяться непосредственно Москвой и Киевом, обсуждение условий завершения вооруженного противостояния начнется в кратчайшие сроки.