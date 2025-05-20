Лидеры европейских стран были "удивлены и шокированы" заявлением президента США Дональда Трампа о нежелании вводить новые санкции против России, а также его почтительным тоном по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, такое заявление Трамп сделал в ходе беседы с руководителями Германии, Италии, Финляндии и Франции, Владимиром Зеленским, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По оценке источников портала, Зеленский посчитал этот разговор плохим. Он состоялся сразу после телефонных переговоров Трампа с Путиным.