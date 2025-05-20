Одним из самых трагичных моментов в истории Украины был «евромайдан». Об этом на своей странице в X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он отметил, что эти события стали «первородным грехом Украины». В страну пришла «либеральная империя», которая эксплуатировала людей. Украинцы тогда были злы, недовольны и мечтали о Европе, однако ее им так и не дали.

Кошкович добавил, что люди, которые взяли власть в руки после «евромайдана», оказались немытой кровожадной толпой. Он отметил, что до 2014 года жизнь на Украине нельзя было назвать идеальной, однако у ее граждан было достоинство.

Напомним, что в ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов после решения властей приостановить политику евроинтеграции. В дальнейшем они получили название «евромайдан». Беспорядки быстро приобрели характер антиправительственных и антипрезидентских и в конечном счете переросли в государственный переворот. В результате к власти на Украине пришло прозападное правительство, а на востоке страны начался конфликт из-за нежелания регионов признавать новую власть.