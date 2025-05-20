В адрес России «должны быть жесткие последствия», если Москва продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта.

Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и дальше будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что «санкции имеют значение», и выразил благодарность странам, которые вводят ограничения против России.

При этом украинский лидер подчеркнул, что конфликт должен закончиться за столом переговоров.

На Украине назвали шесть предательств Зеленского

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в течение шести лет нахождения у власти Зеленский предал Украину шесть раз.