Еврокомиссия стремится оптимизировать использование средств, предоставляемых в качестве помощи бедным странам, и включить дополнительные требования, соответствующие приоритетам Европейского союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ, который касается разработки соответствующего плана.

В материале издания говорится, что «ЕК хочет извлечь больше пользы из иностранной помощи, которую она предлагает бедным странам в рамках противоречивого плана, который разрабатывается в Брюсселе».

Европейская комиссия старается укрепить взаимосвязь между международными программами поддержки и внутренними задачами, такими как обеспечение энергетической безопасности и управление миграционными потоками, подчеркивают авторы статьи.

В официальном документе, который приводит газета, сообщается, что Европейская комиссия планирует ввести дополнительные условия для выделения средств развивающимся странам. В частности, предполагается, что получатели финансовой помощи должны будут принять меры для сдерживания миграции.

Основная цель этой инициативы — направить финансовую поддержку в регионы, такие как Африка и Ближний Восток. Это не только поможет бороться с бедностью, но и позволит странам ЕС реализовать свои внутренние приоритеты, пишет издание.