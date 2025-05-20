ЕК намерена извлечь больше выгоды от иностранной помощи бедным странам

Лера Букина

Еврокомиссия стремится оптимизировать использование средств, предоставляемых в качестве помощи бедным странам, и включить дополнительные требования, соответствующие приоритетам Европейского союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ, который касается разработки соответствующего плана.

ЕК намерена извлечь больше выгоды от иностранной помощи бедным странам
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В материале издания говорится, что «ЕК хочет извлечь больше пользы из иностранной помощи, которую она предлагает бедным странам в рамках противоречивого плана, который разрабатывается в Брюсселе».

Европейская комиссия старается укрепить взаимосвязь между международными программами поддержки и внутренними задачами, такими как обеспечение энергетической безопасности и управление миграционными потоками, подчеркивают авторы статьи.

В официальном документе, который приводит газета, сообщается, что Европейская комиссия планирует ввести дополнительные условия для выделения средств развивающимся странам. В частности, предполагается, что получатели финансовой помощи должны будут принять меры для сдерживания миграции.

Основная цель этой инициативы — направить финансовую поддержку в регионы, такие как Африка и Ближний Восток. Это не только поможет бороться с бедностью, но и позволит странам ЕС реализовать свои внутренние приоритеты, пишет издание.

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