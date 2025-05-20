Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава РФ Владимир Путин по итогу беседы с американским лидером Дональдом Трампом достиг того, чего хотел. Об этом он заявил Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR).

Болтон считает, что Путин хотел личной беседы с Трампом и получил ее. Экс-советник отметил, что каких-либо конкретных соглашений во время телефонного разговора достигнуто не было, из-за чего Трамп может ощущать, что российско-украинское урегулирование зашло в тупик. В результате Вашингтон может отказаться от участия в нем.

«Я считаю, что это был бы его следующий логичный шаг. Но он пока не ушел. Пока», — сказал Болтон.

При этом отказ Соединенных Штатов от участия в урегулировании может грозить и прекращением передачи Киеву оружия. По мнению Болтона, новая поддержка Украины в такой ситуации будет носить форму дополнительных санкций, а не поставок вооружений.

Генсек НАТО оценил разговор Путина и Трампа

Напомним, что 19 мая между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который оба лидера описали как успешный. Глава государства заявлял, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.