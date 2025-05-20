«Мелания нравится больше»: Трамп рассказал о словах Путина про первую леди США
Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин похвалил первую леди Штатов Меланию Трамп.
Об этом американский лидер заявил по итогам телефонного разговора с главой России.
— Путин только что сказал: «Ваша жена пользуется большим уважением». Я сказал: «А как же я?». Нет, Мелания нравится больше. Я не знаю, было ли это хорошо. Я не против, все в порядке, — цитирует Дональда Трампа ТАСС.
Также Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Кроме того, американский президент оценил и сами переговоры с российским коллегой. По словам политика, они были «хорошими».
Переговоры президентов РФ и США состоялись 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно конфликта на Украине.
«Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о Мелании Трамп, какой она была в роли первой леди во время предыдущего президентства мужа и какие скандалы были связаны с ее именем.