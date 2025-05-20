Премьер Японии отправит в отставку главу Минсельхоза из-за слов о рисе

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отправить в отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Таку Это после его вызвавших скандал слов о том, что он не покупает рис, поскольку ему его дарят в больших количествах. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, глава правительства сейчас прорабатывает этот вопрос.

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Громкий скандал разразился вокруг Это в минувшие выходные, когда он на одном из мероприятий сказал в шутливой форме, что не покупает рис, потому что его семье его дарят в таких количествах, "что впору даже продавать". Это вызвало острейшую критику в соцсетях, а затем и со стороны оппозиции и даже самого премьер-министра.

Исиба извинился за слова министра, но поначалу отверг призывы в отставке. Позднее оппозиционные партии сошлись во мнении о том, что Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" не располагают большинством в ключевой нижней палате парламента, формируя правительство меньшинства.

Скандал может нанести удар по правительству Исибы, рейтинги которого в последнее время показывают снижение до минимальных значений с момента начала работы его администрации осенью 2024 года, перед предстоящими летом выборами в верхнюю палату парламента. При неблагоприятном исходе ЛДП и "Комэйто" могут потерять большинство и в ней.

Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на этот продукт в Японии снизилась впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад.