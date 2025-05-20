Российский епископ оценил проповедь Льва XIV на инаугурации

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы римского Льва XIV в Ватикане, описал его проповедь как сжатую, четкую и вызывающую энтузиазм. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубинина, ключевыми словами в ней были «любовь» и «единство». Последнее слово прозвучало во время проповеди по меньшей мере восемь раз.

«Папа молился и призывал к миру, а также напомнил о миссионерском характере церкви», — сказал епископ.

Слова Льва XIV и его манера укрепляли вдохновение и энтузиазм у верующих, хотя внешне люди выражали это сдержанно. По словам Дубинина, об этом просили сами организаторы перед началом церемонии.

Папа Римский Лев XIV на проповеди призвал к единству ради достижения мира

Напомним, что 18 мая новому понтифику на инаугурационной мессе вручили символы верховной власти в католической церкви — «перстень Рыбака» и паллий. В церемонии вступления папы на престол приняли участие около 100 человек.