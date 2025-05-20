Главы Министерств иностранных дел (МИД) Евросоюза (ЕС) намерены 20 мая согласовать отмену экономических санкций против Сирии.

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Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

— Мы намерены сегодня отменить экономические санкции против Сирии, — передает слова Каллас информационное агентство ТАСС.

При этом президент США Дональд Трамп ранее раскрыл причину нежелания вводить новые антироссийские санкции. По словам политика, он все еще видит шанс для урегулирования конфликта на Украине, это и побудило его принять такое решение.

В зарубежных СМИ после этого появилась информация, что европейские страны поразились нежеланию Дональда Трампа вводить санкции в отношении России. По мнению мировых лидеров, американский президент не готов оказывать большое давление на Москву.

В свою очередь член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа вновь повторяет свою ошибку, рассчитывая с помощью очередного пакета санкций ослабить Россию.