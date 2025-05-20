В США объявили охоту на нелегальные активы «Хезболлы»

Министерство иностранных дел США объявило о награде в размере до десяти миллионов долларов за сведения о деятельности и связях группировки «Хезболла» в странах Латинской Америки. Об этом сообщает сайт программы «Вознаграждение за правосудие».

Объявление было опубликовано на нескольких языках, среди которых английский, испанский, португальский и арабский. Власти США заинтересованы в получении информации о финансовых сетях иностранных организаций, которые были признаны террористическими в США, в районе, где сходятся границы Аргентины, Бразилии и Парагвая. Целью вознаграждения является получение сведений, которые могут помочь предотвратить финансовые операции «Хезболлы».

Как отмечается, «группа несет ответственность за совершение террористических атак в Западном полушарии, включая взрыв 18 июля 1994 года в Аргентинском еврейском обществе взаимопомощи».

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В заявлении также отмечается, что члены и сторонники организации «Хезболла» вовлечены в масштабные схемы получения прибыли, которые включают в себя такие виды деятельности, как отмывание денег через торговлю, незаконный оборот наркотических веществ, контрабанда угля и нефти, незаконная торговля драгоценными камнями, контрабанда наличных средств и подделка долларов США.