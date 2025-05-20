В офисе Зеленского огорчились Трампом

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, позиции сторон не изменились: Украина как и раньше настаивает на немедленном прекращении огня, Европа полностью поддерживает Киев, Россия требует устранить первопричины конфликта. Он добавил, что США уверены, что Россия готова выйти из конфликта ради бизнес-интересов.

Ранее европейские чиновники оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины. Также неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал на то, что прошедшая беседа глав государств может сигнализировать о том, что Вашингтон «намерен отходить» от поддержки Киева.

В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

До этого Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину. Он попросил президента США Дональда Трампа не принимать решений об Украине без Украины