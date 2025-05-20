«Отступление США»: реакция мировых СМИ на разговор Путина и Трампа

Девятнадцатого мая между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который оба лидера описали как успешный. Мировые СМИ назвали результаты беседы опасными для Украины и обратили внимание, что Трамп даже не упомянул о санкциях.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня, но в Кремле указали, что этот процесс займет время, отмечает Reuters. В то же время президент США дал понять, что не готов присоединиться к Европе с новыми санкциями, чтобы оказать давление на Москву.

Хотя признаки того, что Украина и Россия продолжат прямые контакты, говорят о прогрессе после более чем трех лет конфликта, «шквал переговоров» последних дней снова не оправдал ожиданий крупного прорыва, подчеркивает Reuters.

После двухчасового телефонного разговора с Путиным Трамп, похоже, дал понять, что больше не будет пытаться играть посредническую роль в прекращении конфликта, пишет Politico. Издание обратило внимание на слова Трампа, что «условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта».

Как подчеркивает Politico, «очевидная склонность» Трампа отступить от своих собственных миротворческих усилий несет в себе глубокие последствия для будущего Украины и европейской безопасности. Украина долгое время зависела от поддержки США как рычага давления на Россию - включая угрозу санкций - в переговорах с Кремлем. По версии Politico, согласившись на переговоры о прекращении огня с Украиной, Россия, вероятно, «купила себе дополнительное время» в отношениях с США.

В своем заявлении по итогам переговоров Трамп даже не упомянул о возможных новых санкциях против России, предпочтя возобновить «туманные обещания процветания и прибыльной торговли» для всех вовлеченных сторон. Жесткая линия, которую отстаивают европейцы и которая основана на новом ужесточении санкций, на данном этапе, по-видимому, не разделяется Белым домом, отмечает французская газета Le Monde.

В Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России

Другое французское издание, Le Parisien, отмечает, что разговор двух президентов, «похоже, сдвинул дело с мертвой точки». По версии издания это может стать «переломным моментом» в украинском кризисе.

Беседа Путина и Трампа знаменует собой новый потенциально важный этап в сложной геополитической ситуации, возрождая, хотя и осторожно, надежды на возобновление дипломатического диалога между Москвой и Киевом, подчеркивает итальянское издание Open. Источники, близкие к Белому дому, поясняют, что позиция Трампа заключается в поддержке деэскалации текущих конфликтов, особенно на Украине и на Ближнем Востоке.