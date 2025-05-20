Разрезают паспорта: румыны негодуют от результатов президентских выборов

Результаты президентских выборов в Румынии вызвали волну недовольства среди граждан страны. В социальных сетях румыны публикуют эмоциональные заявления, символически разрезают паспорта, обсуждают эмиграцию и призывают к радикальным переменам.

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Некоторые пользователи сообщают, что планируют отказаться от румынского гражданства и подать документы на получение подданства в других странах. По их словам, они испытывают глубокую боль за судьбу родины и не видят для себя будущего в Румынии.

В комментариях румыны говорят о начале «пути изгнания» и признаются, что считают страну потерянной.

В день выборов основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. МИД Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Согласно итогам голосования, Дан получил 55,16 процента голосов. Его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набрал 44,84 процента. Политик уже признал свое поражение и поздравил Дана с победой.