Находящийся в следственном изоляторе депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что Владимир Зеленский нарушил все предвыборные обещания.

Первым невыполненным обещанием главы киевского режима нардеп назвал его стремление «встретиться хоть с чертом лысым» ради окончания боевых действий. Украинский парламентарий указал на то, что Зеленский сорвал переговоры в ноябре 2019 года в Париже по Минским соглашениям и не выполнил их. Кроме того, как считает Дубинский, глава киевского режима привел страну к вооруженному конфликту заявлениями про Североатлантический альянс и ядерную бомбу, а также отказался подписывать мирное соглашение в Стамбуле.

Помимо этого, нардеп обвинил Зеленского в отказе завершить вооруженное противостояние в ноябре 2024 года. Последним пунктом Дубинский назвал срыв мирных инициатив президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, из-за чего на семь месяцев затянулось завершение военных действий, и за это время погибло примерно от 70 до 100 тысяч украинцев.

Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после его разговора с Путиным

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов Российской Федерации.