ЕС сократит количество дипломатов в ряде стран

Европейская служба внешних связей планирует сократить количество дипломатов в зарубежных странах.

Такую информацию приводит газета Politico со ссылкой на документы и источники. Издание отмечает, что речь идёт о порядка десяти из 144 зарубежных представительств.

Согласно публикации, сокращения затронут диппредставительства в тех государствах, где, по мнению объединения, отсутствует необходимость в многочисленном персонале из-за смены стратегических приоритетов. Например, в Белоруссии и Лесото.

В конце марта сообщалось о расширении списка санкций ЕС в отношении Белоруссии. Под рестрикции подпал ЦИК республики.