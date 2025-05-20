Евросоюз рассчитывает на продолжение конфликта на Украине в долгосрочной перспективе и планирует «переждать» президентство Дональда Трампа.

Об этом RT заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Евросоюзу хочется иметь какие-то силы внутри Украины и быть в готовности. Если демократы заполучат Белый дом и изменят политику США, в этот момент Евросоюз и НАТО, конечно, хотели бы возобновить военный конфликт и расширить его», — отметил он.

Блэк добавил, что ЕС хочет таким образом «переждать» президентство Дональда Трампа.

В России указали на жесткую команду Украине от США

20 мая газета The New York Times писала, что Трамп «отошел» от своей прежней тактики угроз санкциями в адрес России по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что Российская Федерация и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.