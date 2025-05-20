Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после его разговора с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский «умолял» президента США Дональда Трампа после разговора американского главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Он (Трамп – прим. ред.) оставляет Москву и Киев, чтобы они пришли к сделке без участия США в качестве посредника… Зеленский умолял американского лидера «не дистанцироваться» от усилий по обеспечению мира», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что, по словам Трампа, условия сделки могут быть согласованы только противоборствующими сторонами, «потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать».

Раскрыта роль Зеленского в конфликте с Россией

20 мая агентство Bloomberg писало, что Украина и ряд стран Европы не согласны с планом Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент «отходит от дипломатических усилий» по решению конфликта.