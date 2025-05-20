Bloomberg: Украина и Европа не согласны с идеей Трампа о прямых переговорах

Газета.Ru

Украина и ряд стран Европы не согласны с планом президента США Дональда Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент «отходит от дипломатических усилий» по решению конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Европа и Украина отвергли план Трампа после его разговора с Путиным
© РИА Новости
«Один европейский чиновник, попросивший не называть его имени, обсуждая частные разговоры, сказал, что лидеры опасаются, что Трамп отходит от дипломатических усилий… Чиновник добавил, что лидеры в Киеве и других странах Европы не согласны с его планом прямых переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

По мнению источников агентства, Трамп «ясно дал понять», что не хочет вводить «больше санкций» и отступает от своего собственного предложения о прекращении огня.

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До этого Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.

Трамп добавил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо».

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.

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