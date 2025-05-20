Пока вы спали: месть Трампа врагам и критика Нетаньяху в адрес Британии, Франции и Канады

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Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. Об этом он рассказал в ходе ужина попечительского совета Кеннеди центра, пишет РИА Новости.

"Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", - заявил Госсекретарь США.

По словам Рубио, Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону. По его мнению, эти же деньги можно вложить в развитие экономики.

Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "приятным джентльменом". Произошло это после разговора лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.

"Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - заявил Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.

Так он описал гостям прошедший день его администрации.

Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принимал участие в разговоре ряда европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. В это время он находился на деловой встрече, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Express.

"Премьер-министр был на деловом приеме и разговор с Трампом был немедленно перенесен", - пишет издание.

Отмечается, что в понедельник Трамп рассказал, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом России Владимиром Путиным. Перечисляя европейских лидеров, с которыми Трамп провел переговоры, он не упомянул Стармера.

Трамп заявил, что выиграл выборы в 2024 году для мести своим врагам

Президент США Дональд Трамп во время заседания попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявил, что выиграл президентские выборы, чтобы отомстить своим политическим противникам, сообщает ТАСС.

"А потом они сфальсифицировали результаты выборов. И тогда я сказал, что я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу", - сказал лидер страны.

Он также отметил, что сейчас был бы на пенсии, если бы его противники не подтасовывали результаты.

"И я так и сделал. И вдруг я понял. Я сказал: знаете, у меня есть Олимпиада [2028 года в Лос-Анджелесе], Чемпионат мира [по футболу 2026 года] и 250-летие [основания США в 2026 году]. <...> Если бы они оставили нас в покое, не жульничали на выборах и не подтасовывали их, я бы сейчас был на пенсии. С удовольствием занимался бы чем-нибудь другим, а вместо этого у них есть я еще на четыре года. Можете ли вы в это поверить", - добавил Трамп.

Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы по признанию палестинского государства. Он заявил, что это станет наградой за палестинский террор, а также повлечет новые нападения на еврейское государство, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию Нетаньяху в социальной сети X.

"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил премьер.

Нетаньяху также напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля.