В Британии поразились отсутствию следов давления Запада в России

Во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Во время путешествия в Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намека на нестабильность», — сказал он.

Он добавил, что Петербург стал выглядеть богаче на фоне того, каким он был во время прошлого визита в 2018 году.

В Британии обвинили Трампа в отказе от Украины

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

19 мая президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и пути ее дипломатического разрешения.

Ранее Германия начала разработку нового пакета санкций против России.