В Британии обвинили Трампа в отказе от Украины

Президент США Дональд Трамп отказался от Украины и больше не собирается выступать посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявила британская газета Financial Times.

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Авторы материала выразили огорчение тем, что Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным не оказывал на него давление.

«Президент [Трамп], который обещал положить конец войне на Украине в первый день своего второго срока, похоже, умыл руки и оставил Украину на милость России», — пишет газета.

В Европе испугались возможных уступок Трампа Путину по вопросу Украины

В статье предполагают, что американский лидер уже готов «продать» Киев и начать сотрудничество с Москвой.

«Этот звонок Трампу стал победой Путина», — сказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Трамп заявил, что переговоры прошли «очень хорошо».