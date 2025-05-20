Госсекретарь США высказался о стремлении Европы к военному конфликту

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время визита в Рим услышал от одного из кардиналов, что Европа имеет стремление к военному конфликту, тогда как Вашингтон выступает за мир.

Об этом пишет РИА Новости.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: «Очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — приводит агентство слова Рубио.

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп предпочитает вкладывать деньги в экономику, а не в оборону.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал себя сторонником договорённостей, а не рестрикций.