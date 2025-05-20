В Европе испугались возможных уступок Трампа Путину по вопросу Украины

Лидеры Европы были ошеломлены тем, как президент США Дональд Трамп описал свои договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по итогам телефонного разговора. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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В статье отмечается, что союзники Киева испугались возможных уступок главы Белого дома по вопросу Украины. Они опасаются, что американский президент «продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить конфликт.

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«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры [Европы] <...> были ошеломлены описанным президентом США содержанием того, о чем договорились стороны», — пишет издание.

По словам источников, европейские политики осознали неготовность Трампа усилить давление на Россию.

Американский президент проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.