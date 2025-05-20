Трамп заявил о наличии красной линии по мирным переговорам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся США в мирном процессе по Украине. Об этом он заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

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«У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — сказал он.

Американский президент ранее допускал, что США могут выйти из мирных переговоров.

До этого Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут прогресс.

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19 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, он длился более двух часов. Каждый из лидеров позитивно оценил переговоры.

Путин отметил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути».

Ранее Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине.