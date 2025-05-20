Трамп заявил, что выиграл выборы в 2024 году для мести своим врагам

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пришлось выиграть президентские выборы и пойти на новый срок, чтобы отомстить своим политическим противникам.

"А потом они сфальсифицировали результаты выборов. И тогда я сказал, что я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу", - сказал он на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

"И я так и сделал. И вдруг я понял. Я сказал: знаете, у меня есть Олимпиада [2028 года в Лос-Анджелесе], Чемпионат мира [по футболу 2026 года] и 250-летие [основания США в 2026 году]. <...> Если бы они оставили нас в покое, не жульничали на выборах и не подтасовывали их, я бы сейчас был на пенсии. С удовольствием занимался бы чем-нибудь другим, а вместо этого у них есть я еще на четыре года. Можете ли вы в это поверить", - добавил президент США.

После выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден, Трамп заявил о фальсификации результатов, связанных с дистанционным голосованием. Во время выборов президента США в 2020 году значительная часть голосов была подана по почте. Их подсчет продолжался несколько дней, и в результате победа досталась кандидату от Демократической партии.