Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России
© ТАСС

Зеленский отказался вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из новых регионов России.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

Раскрыта роль Зеленского в конфликте с Россией

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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