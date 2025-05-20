Депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский высказался о роли президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дубинский раскрыл роль Зеленского в конфликте с Россией и подчеркнул, что лидер страны подошел для развязывания и усугубления кризиса.

«Фактически, Минск-2 был не просто паузой для перевооружения. <…> Это также был переходной период для подбора и передачи власти в руки беспринципных персонажей, которые будут готовы развязать полномасштабную войну так, чтобы ее нельзя было остановить», — заявил он.

По мнению парламентария, Зеленский также причастен к срыву переговоров с Россией в 2022 году, когда договоренности были почти достигнуты. Дубинский отметил, что сейчас есть возможность остановить «это безумие».

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Ранее Дубинский раскрыл возможные варианты дальнейших переговоров России и Украины. По его словам, если встречу предложит Украина, то Россия может выдвинуть «какие-то условия под нее».