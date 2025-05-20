Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении человеком

Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не самым легким в общении человеком. Его слова приводит РИА Новости.

Также американский лидер пообещал через две недели ответить на вопрос о том, достаточно ли Киев делает для прекращения огня.

Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

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Американский лидер отметил, что условия для немедленного начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами. Это связано с тем, что они знают детали переговоров, о которых «никто другой не будет знать».