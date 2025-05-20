В США раскрыли цель Зеленского в Стамбуле

Полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива в урегулировании полностью на стороне России. Об этом он высказался на YouTube.

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Мэнесс раскрыл цель Зеленского на прошедших в Стамбуле переговорах и подчеркнул, что тот хотел отыграться.

«Зеленский хочет видеть себя равным [президенту Владимиру] Путину, когда ему в конце концов придется подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция», — сказал военный.

Зеленский призвал США усилить санкции против России

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран состоялась в закрытом формате.