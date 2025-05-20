Трамп назвал украинский конфликт проблемой Европы, а не США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение предыдущей американской администрации активно участвовать в украинском кризисе. По его словам, этот конфликт изначально являлся внутриевропейской проблемой и должен был решаться без вмешательства Вашингтона.

Трамп подчеркнул, что США несли непропорционально высокую финансовую нагрузку по сравнению с европейскими союзниками.

Трамп исключил присутствие солдат США на Украине

"Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать. Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы вмешались, потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали", - заявил глава Белого дома.

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