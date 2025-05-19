Трамп заявил, что Путин похвалил его жену

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним похвалил его супругу Меланию Трамп. Слова американского главы приводит ТАСС.

Трамп указал, что во время беседы Путин заявил, что первая леди США «пользуется большим уважением».

«Я сказал: "А как же я?" Нет, Мелания всем нравится больше. Я не знаю, было ли это хорошо. Я не против, все в порядке», — поделился президент во время церемонии подписания одного из новых американских законопроектов в Розовом саду Белого дома.

Разговор Трампа с Путиным состоялся сегодня, 19 мая. Он продлился более двух часов. По итогам разговора оба лидера сделали заявления, в которых положительно оценили прошедшую беседу. Также Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня, а Путин сообщил о готовности приступить вместе с Украиной к работе над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.