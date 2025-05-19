Урсула фон дер Ляйен поговорила с Трампом после его беседы с Путиным

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с рядом лидеров стран Евросоюза провела разговор с главой США Дональдом Трампом по итогам его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 19 мая, состоялся «откровенный и конструктивный» телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась свыше двух часов.

«Провела хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом по итогам телефонного разговора с президентом Путиным», — заметила чиновница.

Источник отметил, что в разговоре также принимали участие президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский. Разговор длился около часа.

Европейские лидеры бросились звонить Трампу после его разговора с Путиным

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Трамп, в отличие от ряда лидеров стран ЕС, придерживается нейтральной позиции по вопросу конфликта на Украине.

По его мнению, основная траектория работы европейских стран «направлена на то, чтобы обломать Россию во всем».