Дуров выступил с новым обвинением к властям Франции

Павел Дуров обвинил власти и спецслужбы Франции в попытке повлиять на политику других стран.

Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной – якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. <..> Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», — рассказал Дуров.

18 мая Дуров заявил, что французские власти потребовали от него оказать давление на «консервативные» партии в Румынии.

До этого Павел Дуров заявил, что за 12 лет Telegram не раскрыл ни байта личных сообщений пользователей. Таким комментарием он сопроводил сообщение о требованиях Франции создать бэкдор к приложению.

Французская разведка ответила на обвинение Дурова

По его словам, в соответствии с законодательством, например, законом ЕС о цифровых услугах, Telegram готов предоставлять только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Однако это происходит исключительно при наличии действительного судебного приказа, и содержание самих сообщений при этом не передается.

Дуров подчеркнул принципиальную позицию компании: Telegram скорее покинет рынок, чем пойдет на внедрение бэкдоров для ослабления шифрования, считая такие действия нарушением основных прав человека.